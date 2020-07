Elisabetta Gregoraci smentisce liaison con Matteo Mammì

Solo una fake news. Elisabetta Gregoraci smentisce i rumors che parlano di una nuova liaison con Matteo Mammì, ex dirigente Sky ed ex fidanzato di Diletta Leotta e Anna Safroncik. "Che bello avere Instagram e poter comunicare con tutti voi", afferma la conduttrice di 'Battiti Live' in una storie, "sono felice di essere un personaggio pubblico, di finire sulle copertine, ma io non posso svegliarmi al mattino e leggere su tutti i siti che sono fidanzata, o che ho qualche storia o che potrebbe nascere una storia. Basta con queste fake news".

