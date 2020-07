Elisabetta Canalis torna a casa, curve e panorama mozzafiato

L'ex velina posta una foto in costume intero. E Instagram va in tilt

La sensualità di Elisabetta Canalis non conosce confini. Tornata nella sua amata Sardegna – da anni vive a Los Angeles – dopo il lungo periodo trascorso forzatamente lontano da casa a causa del lockdown, l'ex velina ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in costume intero che mostra il suo fisico perfetto e una abbronzatura appena accennata, sufficiente a scatenare la fantasia dei suoi follower.

Ma Elisabetta non si nasconde e, con alcuni scatti conturbanti e un messaggio malizioso ("Mood prova costume ON, NO EXCUSES!!!"), immortala i suoi allenamenti, capaci di garantirle quel fisico mozzafiato che, a quasi 42 anni, conquista ancora tutti.

