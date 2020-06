Elisabetta Canalis, sotto il maglione...niente

Elisabetta Canalis sexy più che mai. La show girl si mostra su Instagram con con indosso solo un cardigan in lana grossa, aperto sul davanti e che lascia intravedere il seno nudo. Uno scatto che, manco a dirlo, ha fatto il pieno di like in pochissime ore.

