Elisabetta Canalis sexy post che sbaraglia. 'Ti piace vincere facile'

La showgirl in bianco e nero con effetto seno scolpito su camicia aperta: quando ci si mette non c'è concorrenza

Prospettiva dall'alto, effetto brivido. Sulla casualità è difficile scommettere, anche se la brezza californiana può giocare scherzi inaspettati. Lei è bella di quella bellezza che sorprende ogni volta. E dire che ci siamo abituati. Ma Elisabetta Canalis è da quegli anni che ballava sui tavoli di Striscia la Notizia che non finisce di stupire. Per simpatia, avvenenza e sex appeal straripante. Lo scatto che ha postato oggi non ha bisogno di altri commenti. 'Effetto nudelook, prospettiva da vicino indiscreto del piano di sopra'. La fantasia dei followers imbizzarrita, la reclusione forzata da coronavirus non aiuta a ridimensionare. 'Ti piace vincere facile' scrive lapidario un ammiratore consapevole

