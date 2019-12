Elisabetta Canalis senza reggiseno su Instagram: fan in delirio

L'ex velina pubblica una foto sul social che lascia poco all'immaginazione: boom di like e commenti

Elisabetta Canalis è più sexy che mai nello scatto in bianco e nero postato su Instagram: sul social l'ex velina si mostra senza reggiseno, seduta sui talloni con un jeans strappato e niente più. Ed è subito boom di like e commenti:"Sei molto bella fuori e dentro", " Sei bellissima in tutti i modi" alcune delle reazioni meno audaci al post della showgirl.

