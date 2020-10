Elisabetta Canalis, l'allenamento in top e il messaggio positivo: "Godetevi la vita" - VIDEO

"Sembrano stupidi ma questi esercizi, se fatti bene, servono tantissimo". Sono le parole che Elisabetta Canalis affida a Instagram per accompagnare il video in cui prova esercizi di ginnastica e parla dell'efficacia del 'training mirato' per agire su alcune zone del proprio corpo. Poi manda un messaggio positivo: "mangiate, bevete, godetevi la vita e non privatevi delle cose che vi fanno stare bene, lo sport per me è una di quelle... Ma anche una torta al cioccolato o una pizza lo sono". Top fucsia e fuseaux, Canalis incanta i suoi fan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata