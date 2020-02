Elisabetta Canalis in trasparenze di pizzo nero per San Valentino

La showgirl sexy come una ragazzina torna a dimostrare come la sua bellezza non sia scalfita dal tempo

di Byron

Se Elisabetta Canalis appare vestita solo di un body a stordire chi guarda è certamente il corpo della showgirl più che la sua traduzione inglese. Come è stato solo qualche giorno fa per un nudo integrale e notturno su una terrazza di Tokyo, accanto allo scatto su Instagram piovono i like

Il capo si fa notare, con le trasparenze marcate sulle due fasce che dal ventre salgono a coprire i seni lasciando in mezzo una infinita scollatura. Ma con inconfutabile certezza è perché sotto quelle trasparenze c'è Eli, la cui avvenenza e carica sexy sembra non curarsi affatto del tempo che passa. L'ex velina di Striscia la Notizia, 41 anni, modella, imprenditrice, ex di George Clooney, sposata con un chirurgo americano, mamma della piccola Skyler, mantiene un fisico da ragazzina. Ogni dettaglio incluso. Lei per San valentino indossa un body di pizzo nero. Voi cosa sceglierete? Chiede con studiata ingenuità. Gli oltre 2 milioni di follower un'idea ce l'hanno, anche loro scelgono il body di Elisabetta ma non per forza nella traduzione inglese.

