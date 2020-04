Elisabetta Canalis e il workout da atleta con la baby sitter di sua figlia

Sulla rete ogni genere di tutorial spopola: cucina, fai da te, ginnastica in primis. Tutti chiusi in casa a mangiare, bere, poltrire e ingrassare. Chi prende il proprio futuro in mano non si esime però dal quotidiano esercizio salutare, per la linea e la sopravvivenza. Molte star danno l'esempio, loro che comunque del fitness e della cura del proprio corpo ne hanno dovuto da sempre fare religione. L'esempio di workout postato da Elisabetta Canalis ha sollevato coro di approvazione e ammirazione. Lai con la ormai famosa tata della figlia Mickaela Tombrock mettono in scena un faticosissimo ed efficace plunk in movimento che sfida i più allenati. Provatre per credere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata