Elisabetta Canalis e la sua tata, workout comico: impossibile seguire il tutorial | Video Instagram

Torna in un video Instagram la coppia Canalis - Tombrock. Allenamento in quarantena con finale disastroso

Avevamo già visto e apprezzato gli esercizi di plunk in movimento. Allora con grande ammirazione per Elisabetta Canalis e la baby sitter dell'ex velina, Mickaela Tombrock, che vive con la famiglia dell'ex velina a Los Angeles. La passione e la costanza di Eli per l'esercizio fisico d'altro canto sono rinomati e la forma della showgirl lo testimonia. Ma a tutto c'è un limite. La premiata e simpatica coppia tenta con risuotati disastrosi un esercizio super hard. Il filmato è esilarante. Il pubblico ringrazia, sempre gradito un sorriso strappato alla quarantena.

