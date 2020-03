Elisa De Panicis, nel derby d'Italia ci mette del sexy

2 a 0 è stato il punteggio finale allo Stadium di Torino tra la Juve e l'Inter. Sul campo Instagram di Elisa De Panicis invece Juve e Inter pareggiano in sex appeal, a spalti pieni di spettatori entusiasti. La trovata dell'ex GF Vip ha fatto centro ed il mini video postato con la 'collega' amica Antonella Fiordelisi ha raccolto un fiume di commenti, fischi di approvazione e applausi. Le 2 influencer indossano le maglie delle rispettive squadre e non molto di più. Il post di ieri sera per mettere in palio anche un video saluto personalizzato per chi indovina il risultato finale. Tutto vale per distrarsi da tempi di paura e di ansia. E giusto in tempo prima di una probabile sospensione anche del campionato

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata