Elisa De Panicis, arco dorsale e nudo integrale. Il décolleté sfida la gravità

Lo scatto è probabile sia parte di un servizio fotografico. Il sapore è tutto estivo e la bella Elisa, su un divanetto di vimini, inarca la schiena, lasciando cadere all'indietro la chioma bionda e spingendo verso il cielo il seno. Nudo integrale, se non fosse per uno scialle rimasto impigliato dove meno te lo aspetti. Coprendo giusto quel che richiede la policy social. Apprezzamento esplicito del ricco parco followers, che spazia fra Italia e Spagna dove l'ex gieffina ha iniziato la sua carriera di showgirl. Molti elogi e qualche dubbio, occorre dire nel segno della monotonia. Il tormentone è stucchevole in generale e nel caso della sexy ventottenne anche abusato. E' tutta natura o c'è intervento estetico additivo? A commento della foto su Instagram qualcuno scrive 'la gravità non è più una legge'. La replica arriva immediatamente dopo: 'chi se ne frega'

