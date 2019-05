Pamela Prati, continua la guerra tra ex socie. Eliana Michelazzo: "Era Pamela Perricciolo a gestire i profili falsi"

"Donna Pamela non sa più che inventarsi e ora da quella storia non sa come uscirne. Ricevevo messaggi intimi con foto e video, mai avrei potuto mandarmeli da sola. C'è solo lei dietro quei profili e la Polizia postale lo dimostrerà", così Eliana Michelazzo risponde così a Pamela Perricciolo in un'intervista sul numero di Oggi, in edicola da giovedì 30 maggio. Entrambe socie di Pamela Prati, le donne si sono fatte la guerra a vicenda. Perricciolo ha accusato Pamela Prati di gestire il profilo fake del fantomatico promesso sposo Mark Caltagirone ed Eliana Michelazzo di gestire quello dell'altrettanto fantomatico Simone Coppi, con cui la stessa Michelazzo ha raccontato di aver avuto una relazione virtuale lunga 10 anni.

Eliana, però, ha annunciato di aver denunciato l'ex socia: "Proprio perché lei stessa ne ha parlato, nella mia denuncia si fa proprio menzione alla 'ndrangheta. Io ora ho paura di ritorsioni nei miei confronti, visto che mi sono decisa a fare questo passo contro di lei, i cui parenti hanno o avevano legami con la malavita organizzata. Io sono a posto con la mia coscienza… io sono una vittima, e lo ribadisco con forza". E ha aggiunto, in merito alle difficoltà economiche di Pamela Prati: "Se la signora Prati è diventata direttrice onoraria della mia società è stato anche per aggirare i pignoramenti che già avevano aggredito le fatture emesse per la sua partecipazione in Rai e a Mediaset. Infatti non mi risulta che queste nuove interviste siano fatturate a suo nome. Pamela ha dei debiti importanti con l'Agenzia delle entrate. E non solo".

