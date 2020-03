Eliana Michelazzo, il luogo migliore da cui ricominciare

Patinata e svestita, seria o seriamente seduttiva. Il seno contenuto a stento nelle mani. Così Eliana Michelazzo si è presentata ai suoi oltre 259 mila followers Instagram. L'ex volto (e corpo) di Uomini e Donne e oggi agente di vari vip ha accompagnato l'immagine con un messaggio per metà misterioso e per metà incoraggiante. 'Ricomincia da te... non c'è posto migliore da cui possa valere la pena'. E mettendo insieme vista e intelletto non si può che darle ragione, come fanno in tantissmi online. Di messaggi incoraggianti in questi giorni grigi e diffidenti da Coronavisus ce n'è davvero bisogno, ricominciamo da qui

