Eleonora Incardona, sexy décolleté in bellavista su Instagram

In molti la conoscono come l'amica e cognata di Diletta Leotta. Indimenticabile lo scatto che la ritrae mentre fervono i preparatevi di un pijama party, ad alto tasso di sex appeal, in compagnia della regina di Dazn. Eleonora Incardona, influencer con una spiccata passione per il golf, ha guadagnato i riflettori dei social a suon di scatti sensuali. "Voglio un vita vista... piumone stropicciato", scherza sui social lei stuzzicando, con una scollatura evidente, la fantasia di migliaia di follower che, per la verità, navigando sulla sua bacheca, troveranno una vista ben più appagante: sulle sue forme mozzafiato di cui l'ex volto di Miss Italia non ha mai fatto mistero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata