Elena Morali, seducenti cartoline dalla Tanzania

Elena Morali non ha dimenticato il recente viaggio in Tanzania con il fidanzato Mario Luigi Favoloso, ultimo legame della showgirl bresciana, dopo la tumultuosa separazione tra l'ex gieffino e Nina Moric, con tanto di sparizione di Favoloso.

I due in Africa hanno celebrato un matrimonio simbolico per rispondere alle polemiche che parlano di un fidanzamento fasullo. Elena su Instagram regala foto del suo corpo scolpito nelle acque cristalline della Tanzania, senza rinunciare all'ironia: "Ma vanno ancora di moda le foto di c...", scrive commentando un'istantanea in cui sfoggia in primo piano il suo lato b.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata