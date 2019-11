Elena Morali, relax alle terme ed è subito posa sexy su Instagram

La showgirl passa un pomeriggio a rilassarsi nello stabilimento termale di Milano: la foto in piscina fa impazzire il popolo Instagram

Elena Morali, l'ex partecipante de "La pupa e il secchione", si coccola passando un pomeriggio di relax presso lo stabilimento termale di Milano. I capelli tirati su in uno chignon, una posa osé, seno prorompente contornato dal bikini nero con con fiori ed è subito una pioggia di like su Instagram. La foto della showgirl ha creato scompiglio tra i fan, che hanno riempito il post di apprezzamenti e commenti, non sempre 'consoni'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata