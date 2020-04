Elena Morali erotica sui social, scatto Favoloso o nuova Scintilla?

La foto in bianco e nero è super hot. Il messaggio ambiguo: il pensiero di te è una droga per me. Mistero sul destinatario di tanta passione

di Byron

Una bellezza esplicita e dirompente, una fisicità che una semplice e scalcagnata canottiera non riesce a contenere. L'immagine che Elena Morali sceglie di postare sul suo profilo Instagram manda in tilt la rete. Anche perché condita da un mistero da svelare. L'erotismo che la ex Pupa e grande frequentatrice del Pomeriggio5 della d'Urso a chi è indirizzato? C'è infatti chi sogna e chi ne gode. La trentenne showgirl secondo i bene informati trascorrerebbe la sua reclusione da coronavirus insieme al nuovo fidanzato Luigi Maria Favoloso, ex di Nina Moric. La condizione di convivenza non le avrebbe comunque impedito di postare di recente un'immagine ricordo con la sua precedente fiamma, il comico di Colorado Gianluca Scintilla. Con lui una storia d'amore difficile da dimenticare, come i ricordi delle vacanze insieme che appunto la pinup tiene a condividere. E allora il messaggio che Elena unisce al suo bianco e nero ad alto tasso sessuale a chi è diretto? 'Il pensiero di te è una droga per me' scrive lei. Resta da sapere se il messaggio è Favoloso o un ritorno di fiamma. La scelta è obbligata

