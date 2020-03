Dua Lipa ruba cuori su Instagram: le sexy trasparenze annunciano il nuovo singolo

Fan in delirio per lo scatto della cantante

Vedo, non vedo. Meno di quarantotto ore al lancio su tutte le piattaforme del suo nuovo singolo "Break My Heart". Dua Lipa lo annuncia così: con uno scatto decisamente sexy, postato sul proprio profilo Instagram. Sguardo distratto e reggiseno di piazzo bianco trasparente che lascia intravedere il seno della popstar londinese che fa strage di cuori. Già in cima alle classifiche musicali internazionali con la sua hit "Don't Start Now", la cantante di origine albanese si arma di sensualità per una nuova scalata al successo. I fan non vedono l'ora.

