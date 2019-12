Dua Lipa in bikini, sul suo corpo il titolo del nuovo album

Si chiamerà 'Future Nostalgia' il nuovo disco di Dua Lipa. Chi altro avrebbe potuto pensare di annunciarlo così? La popstar londinese ha postato sul suo profilo Instagram una foto in costume fiorato sfidando i fan ad una caccia al tesoro sfrenata per scoprire il nome del suo album in uscita il prossimo anno. Dove? Sul corpo della avvenente cantante di origini albanesi-kosovare, fresca del successo mondiale con il suo ultimo singolo Don't Start Now, che ha pensato bene di tatuarsi il titolo sul braccio sinistro. 'Future Nostalgia' sarà anche il nome anche al suo tour 2020 che farà tappa a Milano il 30 aprile.

