Diletta Leotta, ultimo giorno di vacanza in costume

Diletta Leotta è pronta a rituffarsi nella serie A dopo la vacanza di qualche giorno in un resort esclusivo delle Maldive durante la pausa del campionato, dal quale non ha lesinato foto mozzafiato per i suoi follower su Intagram. Ora la conduttrice di Dazn saluta le acque da sogno e la spiaggia per tornare al lavoro e regala un ultimo scatto ai fan in cui è ritratta in costume intero bianco tra le acque cristalline, splendida in posa assorta. Regalo, come sempre, gradito dai suoi fan sul social. E con un filo di malinconia, Diletta scrive: "Last day in paradise", ovvero ultimo giorno in paradiso.

