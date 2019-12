Diletta Leotta, svela il suo segreto di bellezza sui social

Scende in campo la regina di Dazn con una pallone da calcio e un outfit da palestra sexy: "Il segreto? Sorridere"

La partita più sexy si gioca su Instagram. Prima di una nuova giornata di campionato la conduttrice più desiderata della Serie A, Diletta Leotta, si concede una pausa sportiva. La regina di Dazn ha postato un nuovo scatto con un pallone da calcio in mano pronta per a scendere in campo con un top nero aderentissimo che esalta un decolleté procace. Ai fan Diletta confessa: "Il segreto di tutto? Sorridere".

