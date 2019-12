Diletta Leotta, super sexy in intimo da uomo

Diletta Leotta, testimonial di un brand di intimo, posta una foto su Instagram mostrandosi in un momento di relax con addosso solo una maglietta bianca e dei boxer blu. La conduttrice di Dazn fa impazzire i social mettendo in bella vista le sue forme perfette con uno scatto super sexy, ed è subito una pioggia di like.

