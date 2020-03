Diletta Leotta, sexy pulizie di primavera...in quarantena

Come per tanti italiani, pausa forzata anche per Diletta Leotta, bloccata in casa per l'epidemia di coronavirus. La conduttrice, in forza a Dazn, ha ovviamente fermato il suo lavoro causa stop del campionato. Quale miglior modo, per tenere i contatti con i suoi 6 milioni di follower, che postare qualche scatto su Instagram? La scelta, questa volta, è caduta su uno scatto molto casalingo: Diletta si lancia in pulizie di primavera, scatenando i suoi fan sul social.

Bellissima in tenuta da pulizie si è fatta immortalare mentre lava il pavimento con un pigiamino rosa che le fascia il seno prosperoso ma che, complici degli , lascia in vista le sue sinuose gambe. Subito pioggia di like e commenti per la conduttrice, capace sempre di andare in gol. Anche a campionato fermo.

