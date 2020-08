Diletta Leotta: sexy e provocante in cima all'Etna

Camminata in cima all'Etna in compagnia di alcuni amici per Diletta Leotta. La conduttrice ha incantato i suoi follower mostrando non solo il meraviglioso panorama che si può ammirare dal vulcano siciliano, ma anche il completino super aderente color bronzo che indossava. "La nostra terra è magica", scrive la showgirl sul suo profilo Instagram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata