Diletta Leotta, riflessioni sensuali in quarantena: immancabile il dettaglio sexy

Lei resta a casa, noi restiamo assuefatti dalla sua venerea bellezza. Chiusi i suoi palcoscenici preferiti, gli stadi, dove ruba i cuori delle tifoserie più calde della Serie A, anche Diletta Leotta, regina incontrastata delle conduttrici sportive, trascorre la propria quarantena tra interviste e dirette radiofoniche rigorosamente da casa. “Tempo di riflessione, di attesa, di responsabilità condivisa. Tempo per migliorarci” per il volto più sexy di Dazn che anche nell’ultimo post di Instagram la Leotta non fa mistero del proprio décolléte prorompente. Per i fan, che non vedono l’ora di acclamarla di nuovo, il dettaglio hot in ogni suo scatto è ormai un must.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata