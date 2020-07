Diletta Leotta, relax in piscina con le amiche

Pomeriggio di relax in piscina con le amiche per Diletta Leotta, che tra una partita e l’altra della Serie A, si concede un po’ di svago nella sua amata Sicilia. Assieme alla conduttrice e volto di Dazn anche la schermitrice Rossella Fiamingo puntualmente immortalata sui social tra bagni in piscina, balli e canti. Storie particolarmente apprezzate dai fan a cui non sono sfuggiti i costumi succinti delle belle protagoniste. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE