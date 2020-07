Diletta Leotta prende a pugni Ibrahimovic

A unirli naturalmente la passione per lo sport. E allora nella mini fiction dela clip per promuovere un app di fitness, Ibrahimovic gioca il ruolo del trainer esigente, Diletta quello dell'allieva volenterosa. Da pungolare però. Siparietto divertente per una clip che ha il sapore di un gioco tra amici

VIDEO

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata