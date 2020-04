Diletta Leotta, nostalgia della serie A ma la mise è sexy anche in quarantena

La conduttrice di Dazn su Instagram posta un'immagine in cui esprime la voglia di tornare sui campi da calcio. Ma anche in versione casalinga regala look seducenti tra allenamenti e tintarella in terrazzo

Diletta Leotta su Instagram esprime il suo disagio per la lontananza dagli stadi della serie A, dovuta al lockdown contro il coronavirus. "Mi manca questa emozione, il calcio, il mio lavoro, la mia passione", scrive la conduttrice di Dazn, in un post accompagnato da uno scatto che la ritrae su un campo durante una delle dirette tv, fasciata in un abito aderente supersexy.

Diletta però nelle stories regala anche un'immagine della sua quarantena in cui prende il sole in terrazzo, lasciando intravedere il suo splendido décolleté. In un altro scatto del suo profilo Leotta mostra anche il suo lato sportivo, durante un allenamento, ovviamente in casa, in cui sfoggia un body e un cappellino da baseball: il risultato è come al solito straordinario.

