Diletta Leotta, il caffè è sexy in lingerie di pizzo nero

La conduttrice di Dazn posta su Instagram uno scatto in cu fa colazione con una mise seducente

Diletta Leotta è sexy anche seduta davanti alla finestra mentre sorseggia un caffè, in quella che sembra una stanza di albergo. La conduttrice di Dazn fa colazione in sottoveste di pizzo nero e sorride, elegante, solare e sensuale per la gioia dei suoi follower su Instagram.

