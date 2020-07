Diletta Leotta – Daniele Scardina, amore al capolinea?

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sembra essere arrivata al capolinea. A lanciare l’indiscrezione è il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, attraverso un post su Instagram nel quale però non spiega i dettagli della separazione tra la bella conduttrice siciliana e il pugile di Rozzano. Da parte della Leotta non sono arrivati per il momento commenti ufficiali mentre "King Toretto" ha postato sul proprio account Instagram una storia che appare come una risposta a queste indiscrezioni: "Bla bla bla", ha scritto Scardina quasi a definire come chiacchiere queste ultime rivelazioni.

Eppure, fanno notare i fan della coppia, sui loro profili non si vedono insieme da un po’. Il motivo potrebbe essere anche il ritorno alla normalità dopo mesi di lockdown passati sempre insieme. Dopo la ripartenza della Serie A, la conduttrice e volto di Dazn, ha infatti ripreso il suo posto in Tv facendo spola tra un campo di calcio e l’altro senza contare i molteplici impegni che la vedono presa tra radio e shooting di vario genere. Il pugile invece, come si capisce facilmente dai suoi social, ha ripreso a pieno regime l’attività sportiva tra palestre e guantoni.

La Leotta e Scardina stanno insieme da più di un anno e hanno sempre dato l’impressione di essere una coppia molto affiatata. Ora però pare tutto finito secondo lo scoop lanciato da Nuovo e, in attesa di smentite ufficiali da parte dei diretti interessati o di ulteriori dettagli da parte di Signoretti, resta il gossip che di certo male non fa alla visibilità dei due personaggi.

