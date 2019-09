Diletta Leotta arriva e il San Paolo esplode. Cori espliciti per la giornalista in campo

Entra in campo fasciata da una blusa bianca molto attillata. La curva del San Paolo è incontenibile

Simpatica goliardata o coro sessista verso una donna del calcio? Discussioni e polemiche sui social e fuori dopo i cori intonati all'indirizzo di Diletta Leotta. La giornalista di DAZN attraversa il campo prima del match di campionato Napoli -Brescia. Blusa bianca molto attillata, gonna fucsia la Leotta come spesso le succede non passa inosservata. Dagli spalti si alzano cori che subito coinvolgono buona parte della curva. L'invito esplicito è quello a spogliarsi. Diletta la prende con ironia mimando un 'no' con il dito e il pollice verso, a stigmatizzare con un sorriso la scorrettezza del pubblico

