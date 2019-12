Diana del Bufalo e Paolo Ruffini si lasciano: "Non ce la faccio più" scrive l'attrice sui social

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati. Lo rende pubblico lei attraverso un post su Instagram, "Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo" annuncia lei sui social e continua dicendo: "Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui.... tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me." le parole colme di tristezza di Diana fanno commuovere i social.

