L'appello di Denny Mendez: "Sto cercando mio padre biologico"

L'ex miss Italia racconta per la prima volta la verità sui suoi genitori: "Per me questa è una questione da risolvere"

Denny Méndez ha raccontato per la prima volta la verità sul suo vero padre. "Mio padre vero e proprio non lo conosco. Per me Juan è mio padre perché mi ha dato il cognome e mi ha cresciuto ma non è il mio padre biologico." ha iniziato a raccontare l'ex miss Italia, ospite a 'Vieni da me' su Rai1, guardando una foto di lei con Juan, il padre adottivo.

"Non ne ho mai parlato prima. Juan era il marito di mia mamma. . Per me questa è una questione che devo risolvere" ha aggiunto commossa la modella. "Ho cercato di indagare con mia mamma ma è sempre stata molto vaga, non mi ha mai raccontato fino in fondo. Magari non me ne vuole parlare perché è successo qualcosa fra loro. Adesso mia madre inizia a darmi i primi segnali, i primi indizi, forse perché sono diventata anche io mamma e sono più matura".

