Demi Rose raggiunge 15 milioni di follower: festeggia indossando un body di pizzo

"Heaven is a State of mind" scrive Demi Rose sul suo profilo Instagram per celebrare il traguardo raggiunto di 15 milioni di follower. La 25enne britannica posta poi una foto che la ritrae in body di pizzo nero trasparente e ringrazia i follower per il supporto ricevuto.

