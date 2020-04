Dayane Mello...quando la quarantena è super hot

Quarantena bollente per Dayane Mello: la modella brasiliana ha piacevolmente sconvolto i suoi tanti follower su Instagram con una serie di scatti arditi che hanno raccolto subito molti consensi. Ad aprire le danze uno scatto in bianco e nero dove Dayane si mette "a nudo" nel vero senso della parola: solo le mani e una accennata censura nascondono una piccola parte del suo corpo perfetto. Ma lo scatto è comunque un inno alla bellezza e alla sensualità.

Ma la modella brasiliana non sembra fermarsi qui: un altro scatto intrigante stuzzica i fan, mostrando il fondoschiena perfetto. Una foto da urlo in perizoma che mostra appieno la sensualità di Dayane e non manca, anche in questo caso, di far impazzire i tanti follower.

