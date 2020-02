Dannata Taylor Mega, si spoglia come sa fare lei

Bella è bella. Dannatamente bella? Qualcuno lo pensa. Lei preferisce definirsi bella e dannata, che non è proprio la stessa cosa. Così si legge nel post di fianco all'ultimissima foto pubblicata su Instagram. Basta guardarla per farsi convincere. In topless, il braccio a coprire il seno, lo sguardo da sfida erotica, i pantaloni calati, a mostrare un mini slip. Lei è così, fra una comparsata polemica, un calendario sexy ma per beneficenza (ci tiene a dire), un dito medio alla polizia (che le è costato l'ostracismo di Barbara D'Urso) una relazione lesbo ed un ritorno di fiamma con il trapper Tony Effe, dannato anche lui. Andranno all'inferno. Ma immaginiamo che anche lì continueranno la loro carriera, divertendosi.

