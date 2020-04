Jane Alexander, ode alle 'Tette', all'amicizia e alla fuga. La primavera perduta di Roma con l'amica Justine Mattera

di Byron

E' un grido e un manifesto quello che Jane Alexander posta sul suo profilo Instagram. Un grido malinconico e un manifesto di libertà, una immagine che racchiude tutto ciò che manca all'attrice inglese naturalizzata italiana in questi mesti giorni di confino, in cui tante libertà abbiamo perso. Thelma e Louise, scrive la sempre splendida Jane, per descrivere lo scatto catturato dall'amico fotografo Dirk Vogel e pescato in un archivio recente di una diversa primavera romana. A correre insieme a lei l'amica showgirl Justine Mattera. I volti felici, la femminilità sfacciata, l'allegria nei corpi. "Tette" è il titolo che la modella nelle cui vene scorre sangue reale britannico ha voluto dare al suo messaggio nella bottiglia. Il seno delle due donne, intravisto fra la scollatura di Louise - Justine e le trasparenze di Thelma - Jane non come elemento di malizia ma come sintesi della femminilità, della voglia di fuga e quindi di trasgressione. Di proiezione verso tutto ciò che non è oggi

