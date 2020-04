Coronavirus, Demi Moore 'carcerata' insieme all'ex marito Bruce Willis e famiglia

Photo family allargata sul profilo Instagram dell'attrice. Demi e Bruce in quarantena, e in pigiama, insieme

Era stata una delle coppie più glam anni 90. Bruce Willis, il duro simpatico di Hollywood , e Demi Moore la splendida brunetta di indimenticabili pellicole come Ghost e Codice D'Onore. I due, divorziati dal 2000, hanno deciso di trascorrere la quarantena da Coronavirus insieme e insieme alle tre figlie Rumer, Scout e Tallulah. Con loro anche mariti e fidanzati vari. Ed è stata propria la terzogenita Tallulah a postare per prima un divertente scatto di gruppo familiare, tutti in pigiama a righe uguali, simil carcerato d'antan. A seguire anche mamma Demi ha pubblicato un altro scatto a prospettiva ancora più ampia. Family bonding, legami familiari, scrive Demi a commento. Non così strano i due ex coniugi abbiano deciso di trascorrere insieme il periodo forzato di reclusione. Il 'clan' Willis - Moore' ha continuato ad essere molto unito nonostante il divorzio. Un legame appunto mai scemato e rinsaldato dall'amore per le tre figlie e nonostante i secondi matrimoni sia di lui che di lei.

