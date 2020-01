Conan Ronaldo. Dopo la tripletta al Cagliari l'asso juventino mostra i muscoli

CR7 in allenamento continuo solleva i pesi nella sua palestra personale pensando alla Roma. E posta lo scatto su Instagram

Cristiano Ronaldo dopo la tripletta contro il Cagliari non smette di allenarsi nella palestra di casa. "Morning Workout" (allenamento mattutino) scrive il calciatore portoghese postando su Instagram uno scatto mentre solleva pesi. Ad effetto il colpo d'occhio delle fasce muscolari del campione bianconero non si rilassa neppure nel giorno libero e continua la preparazione fisica pensando alla Roma, prossima avversaria in campionato.

