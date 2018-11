Clio Evans mostra le cicatrici: "Anche io come mio marito Lele Spedicato"

Lele Spedicato è finalmente fuori pericolo, sta pian piano migliorando e ora sua moglie sente che è arrivato il momento di condividere le sue di cicatrici per manifestare solidarietà verso il chitarrista dei Negramaro. Capelli lunghi da un lato, testa rasata dall'altro e una grande cicatrice in vista: questo mostrano le tre foto condivise sui social network da Clio Evans. "Era tanto che pensavo di mostrare questa cicatrice - ha scritto - ma ogni volta c’era qualche lavoro da fare e non so perché persino un senso d’imbarazzo con cui confrontarsi". Ora però le paure sono passate e l'attrice mostra i segni. "Ma quale imbarazzo?", si è chiesta. "Quello che non ci uccide ci fortifica! Ora la espongo come gesto di solidarietà verso il mio amore Lele e verso coloro che stanno lottando per la guarigione. Con il giusto atteggiamento possiamo auspicare a superare le difficoltà che la vita a volte ci mette davanti. Ce la feci allora e ce la stiamo facendo adesso grazie al Cielo, passo dopo passo", ha continuato.

Evans non ha spiegato la natura di quella cicatrice, che sicuramente racconta una battaglia difficile. A un momento duro, la moglie di Spedicato aveva già fatto riferimento nel primo messaggio pubblico scritto dopo il ricovero del marito. "Già due volte, - diceva - per esperienze personali, la natura... il corso degli eventi mi hanno messa davanti all’ineluttabilità della vita. E alla consapevolezza della fragilità umana. Ma adesso è diverso perché lo STOP/PAUSE è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro. Al mio tutto".

