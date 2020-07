Claudia Ruggeri alza la temperatura con un decollété bollente

Un messaggio criptico sul proprio profilo Instagram a corredo di una foto quantomeno conturbante. Claudia Ruggeri, la famosa "Miss Claudia" di 'Avanti un altro", non smette di conquistare nuovi follower. "Mentally fly", scrive la showgirl, cognata di Paolo Bonolis, accanto a uno scatto in cui mostra un decollété bollente ad alto tasso erotico. "Vola con la mente", è l'invito di Miss Claudia. E per tutti i suoi follower non è difficile seguire il consiglio e nemmeno intuire quale sia il loro sogno...

