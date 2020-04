Claudia Ruggeri, allenamento in mini biancheria. In quarantena o questo o la tuta

Alla faccia di chi in quarantena trascura la forma, sia quella fisica che quella d'etichetta. La formosa e seducente Claudia Ruggeri dimostra che anche chiusi in casa (o in terrazzo), anche in solitudine, occorre prendersi cura di sè. Quindi eccola dopo un allenamento bere assetata. L'alternativa per qualsiasi workout è la tenuta ginnica oppure il mini intimo. La simpatica e prorompente Claudia opta per la seconda scelta: seno stretto in un top da una taglia in meno e slip. Senza dimenticare le sneakers alte. Che la Miss si alleni è vero senza ombra di dubbio, che si alleni con questa mise sollleva qualche dubbio tra gli oltre 800 mila followers. Che sono però disposti a bersi qualsiasi mezza verità pur di vedere lei tutta intera, così come si mostra.

