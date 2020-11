Claudia Romani la sexy “felina” per la notte di Halloween. Le sue curve infiammano Miami

Un Halloween da urlo per Claudia Romani, ma non certo per la paura. La modella, nella notte più spaventosa dell'anno, si è travestita da gattina sexy, con baffi, orecchie, coda e trasparenze che lasciano ben poco all'immaginazione.

