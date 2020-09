Chiara Nasti, la pole dance in intimo scatena il web tra like e critiche - VIDEO INSTAGRAM

Chiara Nasti divide con la sua ultima uscita su Instagram, dove vanta un milione e 700 mila follower. L'influencer si è cimentata in una performance di pole-dance, in intimo, e ha fatto il pieno di like ma anche di critiche.“Non è che giudichiamo perché siamo persone cattive, ma chissà perché tutte quelle che fanno pole dance vestono in un certo modo e rendono tutto elegante e bello. Arrivi tu smutandata che rendi questo sport una lezione di kamasutra”, il commento di un' utente. Non si è fatta attendere la replica di Chiara, attraverso una story in cui risponde a tono: "Non so cosa scateno in voi, vi fate il fegato amaro voi, forse è la mia corporatura che vi urta un po'"

