Chiara Ferragni su Instagram annuncia l'arrivo di 'Unposted' su Amazon Prime Video

'Chiara Ferragni Unposted', il documentario che racconta la vita dell’influencer e imprenditrice digitale più famosa al mondo, sbarca su Amazon Prime Video il 29 novembre. E ad annunciarlo ai suoi fan su instagram è proprio lei. Dopo la presentazione alla mostra internazionale del Cinema di Venezia, e il record al box-office con un incasso di 1,6 milioni di euro in soli 3 giorni di programmazione, il docufilm diretto da Elisa Amoruso sarà ora disponibile per tutti i fan abbonati alla piattaforma video di Amazon.

"Siamo entusiasti di poter rendere il documentario di successo su Chiara Ferragni un contenuto esclusivo per i clienti Prime in Italia e nel mondo", ha dichiarato Viktoria Wasilewski, Head of Content di Prime Video in Italia. "Chiara è il perfetto esempio di imprenditorialità femminile e di donna di successo in grado di coinvolgere ogni giorno milioni di fan in tutto il mondo. Siamo felici di poter fornire ai nostri spettatori uno sguardo esclusivo sulla sua vita affascinante e sul suo lavoro", ha concluso la Wasilewski. "Spero che la mia storia possa raggiungere più persone possibili e che possa incoraggiarle a credere e a perseguire i propri sogni, proprio come ho fatto io", ha invece commentato la Ferragni.

