Chiara Ferragni nuda su Instagram mostra il pancino

"18 settimane e ora si vede decisamente", scrive Chiara Ferragni su Instagram, mostrandosi solo con uno slip addosso e il pancino in evidenza. La popolarissima influencer insieme al marito Fedez aveva annunciato la gravidanza lo scorso 12 ottobre, la conferma ai rumors che giravano da giorni in rete affidata al figlio della coppia, Leone: E' una bimba!, aveva esclamato il piccolo di due anni e mezzo in un video

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata