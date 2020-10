Chiara Ferragni incinta, il piccolo Leone lo annuncia sui social

Chiara Ferragni e Fedez aspettano un altro figlio. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni c'è la conferma. A dare l'annuncio ufficiale, rigorosamente via social, è il primogenito Leone ritratto in uno scatto in cui tiene in mano l'ecografia del nascituro. "La nostra famiglia si sta allargando, Leo sta per diventare un fratello maggiore", le poche parole scritte dall'influencer a corredo della foto, letteralmente presa d'assalto da amici e follower della coppia. "Ma io non ne sapevo nulla", commenta ironico il rapper che diventerà papà per la seconda volta. Una notizia attesa dai fan che arriva a due anni dalle nozze da favola celebrate l'1 settembre del 2018 a Noto, in Sicilia.

Nelle ultime settimane sono diventate più insistenti le voci di una gravidanza della Ferragni, la cui assenza dalle sfilate di Milano e Parigi non è passata inosservata così come i look "confy" sfoggiati sui social nelle ultime foto. Ora non resta che aspettare di conoscere il sesso del nascituro anche se la community social sta già scommettendo sul fatto che sarà una bambina. E a lasciare un inidizio a sostegno di questa tesi ci hanno pensato proprio i protagonisti che hanno usato un cuore rosa nel post. Difficile credere a una scelta casuale.

