Chiara Ferragni di nuovo incinta? Fedez e le gravidanze previste da Leone

Chiara Ferragni è di nuovo incinta? Dopo averla vista sfilare sul red carpet di Cannes, con un nuovo taglio e la pancia piattissima in bella mostra, un messaggio sibillino di Fedez insinua il dubbio nei fan. Mentre il piccolo Leone gioca, mettendosi nella posizione del cane tipica dello yoga, il rapper lo riprende e in una storia su Instagram racconta: "Nella cultura cinese si dice che quando un bambino fa questo gesto prevede una gravidanza. Leo ne prevede circa una ogni 3 ore". Il mini video è accompagnato dalla scritta: "Cucciolata in arrivo, auguri @chiaraferragni". Una battuta, un auspicio o la rivelazione dell'arrivo di un fratellino per Leone?

