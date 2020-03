Chiara Carcano annoiata da se stessa. Gioco sexy con metà seno scoperto

di Byron

Succede, controindicazioni da reclusione. Ci si annoia, persino di se stessi. Lo dice a chiare lettere la bella portalettere di C'è Posta Per Te: 'la convivenza con me stessa è difficile, quasi quasi mi lascio'. Scherza birichina la giovane showgirl e allo specchio si tira su la maglietta prima di immortalare lo scatto fatidico. Una foto dal sapore collegiale quella della #Casadicarca. Consapevolmente provocante, lei che non è usa a scatti hot. Stuzzica con quello sguardo furbo che ha qualcosa dell'intrigante ingenuità di quando la femminilità è puerile. La consapevolezza di una posa che manda in tilt, soprattutto la mente semplice maschile. Ma nel fiume di commenti sono tanti quelli firmati dal gentil sesso. Anche perchè la domanda che pone Chiara è diretta alle donne: 'come va con il vostro compagno di quarantena?'. E il suggerimento per cacciare la noia arriva dall'immagine

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata