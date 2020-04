Chiara Biasi in topless mette in agitazione la rete. E meno male che porta ancora la 38

I selfie non vengono sempre come uno li voleva. Ma a volte l'inquadratura presa per errore risulta migliore di quella immaginata. In qualsiasi modo sia andata l'immagine di Chiara Biasi dalla sua quarantena, giorno 44, non ha deluso il suo nutrito popolo di fans. L'influencer posta uno scatto allo specchio mentre prova una gonna, il capo di abbigliamento si vede appena, il ventre piatto della splendida indossatrice è in prospettiva, e la vita è certamente più sottile della taglia indossata. Pare una 38, come rivela la stessa Chiara soddisfatta. "Mi sta ancora", scrive. Tutto questo fa da contorno, al centro dell'obiettivo e dell'immagine infatti spicca tondo e pieno il seno della trentenne fashion blogger, appena contenuto da un braccio protettivo. Del viso non c'è traccia ma non avrebbe certo sfigurato. Sulla cover del cellulare si legge 'the complainers', ovvero quelli che si lamentano. Pare invece, almeno per stavolta, tutti siano soddisfatti.

